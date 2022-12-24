250 مليون إصابة بكورونا في الصين خلال 3 أسابيع فقط

هبة بريس - وكالات

يقدر المسؤولون الصينيون أن نحو 250 مليون شخص أو ما يعادل 18% من السكان أصيبوا بـ”كوفيد 19″ خلال الأيام العشرين الأولى من ديسمبر، مع تخفيف بكين قيوده الصارمة لاحتواء المرض.

وكشف سون يانغ، نائب مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن هذه التقديرات – التي تشمل 37 مليون شخص أصيبوا يوم الثلاثاء وحده، وهو ما يعادل 2.6% من السكان – خلال إحاطة صحية يوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر على دراية بالاجتماع، قولهم إن سون أشار إلى استمرار ارتفاع معدل انتشار “كوفيد” في البلاد، وأنه يقدر أن أكثر من نصف السكان في بكين وسيتشوان أصيبوا بالفعل.

يأتي الانفجار في عدد الحالات عقب قرار بكين هذا الشهر بالتخلي عن سياستها السابقة “صفر كوفيد”، التي أبقت الفيروس محاصرا من خلال الاختبارات الجماعية والحجر الصحي الإلزامي وعمليات الإغلاق الصارمة.

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