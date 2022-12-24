باللهجة المغربية.. أسماء لمنور و أصالة تبدعان في “سيد الغرام”

2022-12-24 / 11:55
نجلاء مزيان

طرحت كل من النجمة المغربية أسماء لمنور و النجمة السورية أصالة نصري، ديو غنائي يجمعهما باللهجة المغربية، تحت عنوان “سيد الغرام”، وذلك عبر موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

“سيد الغرام” من كلمات محمد المغربي، وألحان المهدي مزين،فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب “hass ghaddar”.

ولاقت أغنية “سيد الغرام” صدى طيب من جمهور لمنور و أصالة، حيث استطاعت أن تحقق أكثر من 700 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

و سبق أن نشرت أصالة فيديو من برومو الأغنية الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، مبرزة رغبتها الكبيرة في غناء أغاني مغربية.

و علقت أصالة قائلة :”بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللى نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غنًى أغنية مغربيّة وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقه وأخت موهوبة راقية تعشق مثلى الموسيقى وعايشة من خلالها”.

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