إصدار قانون المالية 2023 بالجريدة الرسمية

هبة بريس

تم إصدار قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7154 مكرر، بتاريخ 23 دجنبر 2022.

ويقوم قانون المالية رقم 50-22 برسم سنة 2023 على أربعة توجهات كبرى، ترتبط بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب بتاريخ 8 دجنبر الماضي، بتأييد 102 صوتا ومعارضة 27 صوتا.

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