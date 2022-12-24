طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا، فضلا عن تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 2- و04 درجات بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالجنوب-الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 12 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 09 و13 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا بمعظم ربوع المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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