صناعة السيارات: توقيع بروتوكول اتفاق يتعلق بإنشاء مصنع جديد بسلا

هبة بريس _ و م ع

تم اليوم الجمعة بالدار البيضاء، توقيع بروتوكول اتفاق يتعلق بإنشاء مصنع جديد خاص بتقطيع وإنتاج أغشية مقاعد السيارات النسيجية والجلدية، وذلك من طرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام لعمليات شركة “فوريسيا” بالمغرب وتونس، توفيق العميري.

وأبرز الطرفان، في بلاغ، أن هذا البروتوكول مع شركة “فوريسيا”، فرع مجموعة “فورڤيا”، يتوخى استثمار أزيد من 150 مليون درهم لإطلاق وحدة جديدة للمجموعة بالمغرب، في سلا، تعزيزا لمكانتها في المنظومة الصناعية للسيارات، مضيفين أنه ي رتقب أن يسمح هذا الاستثمار بإحداث 1400 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2028.

وأكد المصدر ذاته أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإحداث مناصب الشغل، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتسريع ترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مزور بأنه مع هذا الاستثمار الجديد، تؤكد منصة قطاع السيارات المغربية جاذبيتها والثقة التي تحظى بها لدى فاعلي المنظومة الصناعية.

وأضاف الوزير “أن هذا الالتزام الجديد لرائد عالمي يعكس بجلاء مدى دينامية الاستثمارات التي تشهدها منصتنا وقدرتها التنافسية الكبرى”.

وتعد “فوريسيا” رائدا عالميا في مجال تكنولوجيا السيارات. ومع 250 موقعا صناعيا و39 مركزا للبحث والتطوير و 111 ألف مساعد موزعين على 33 بلدا، تعمل شركة “فوريسيا” في أربعة ميادين من الأنشطة هي: المقاعد والأجزاء الداخلية للسيارات، وفوريسيا للإلكترونيات والتنقل النظيف.

وخلال سنة 2021، حققت المجموعة رقم معاملات تبلغ قيمته 15.6 مليار أورو. كما أن شركة “فوريسيا” مدرجة في سوق “أورونكست” بباريس، وهي جزء من مؤشري “CAC Next 20″ و”Euronext CAC 40 ESG”.

وتتواجد “فوريسيا” بالمغرب منذ سنة 2008 عبر ثلاث وحدات إنتاجية (مصنعان بالقنيطرة ومصنع بسلا).

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