فولهام الإنجليزي يعلن وفاة جورج كوهين بطل العالم عام 1966

هبة بريس _ رياضة

توفي المدافع الأيمن للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم المتوج بلقب كأس العالم عام 1966 جورج كوهين عن سن 83 عاما، بحسب ما أعلن ناديه السابق فولهام اليوم الجمعة.

وكتب النادي اللندني تكريما له على موقعه على الإنترنت: “يشعر الجميع في نادي فولهام بحزن عميق عندما علموا بوفاة أحد أعظم لاعبينا – السيد – جورج كوهين

ولعب المدافع (37 مباراة دولية) جميع مباريات ملحمة منتخب الأسود الثلاثة الفائز بلقبه العالمي الوحيد على أرضه عام 1966.

وقضى كوهين مسيرته الاحترافية كاملة في فريق فولهام، حيث لعب معه 459 مباراة من 1956 إلى 1969 قبل أن تنهي إصابة في الركبة مشواره وهو يبلغ من العمر 29 عاماً

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