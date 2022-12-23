بوريطة يتباحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية القرغيزي

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 23 دجنبر بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية القرغيزية، أرتيك باييف مختاروفيتش، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة.

وقال مُختاروفيتش، عقب هذا اللقاء، إن المباحثات همت مستقبل العلاقات بين البلدين، مشيدا بجودة هذه العلاقات التي تعود إلى العام 1992.

وأعلن، أنه اعتبارا من السنة المقبلة، سيتم برمجة اجتماعات وزيارات بين البلدين، معربا عن رغبته في تعميق العلاقات الثنائية وتوطيدها من خلال فتح قنصليتين فخريتين للبلدين قريبا.

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