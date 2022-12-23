شجار حول “جوان” يتسبب في مق__تل خمسيني ضواحي مراكش

2022-12-23 / 20:44
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محسن الراضي : هبة بريس

أكدت مصادر موثوقة، بدوار دار الجديدة بتسلطانت، اهتز قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها رجل خمسيني.

وحسب مصادرمن عين المكان، فإن الراحل دخل في شجار مع احد ابناء منطقته حول لفافة مخدرة “جوان”، قبل ان يتطور الأمر ويسفر عن وفاته بسبب طعنات تلقاها من طرف الشاب العشريني، بآلة حادة على مستوى الرأس والبطن.

وهرعت عناصر الدرك الملكي تاسلطانت الى عين المكان حيت تم القاء القبض على الجاني في وقت قياسي، الذي كان بمنزله يستعد للفرار.

هذا وتم اقتياد الموقوف الى مركز الدرك من اجل فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة.

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