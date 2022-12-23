حريق المحمدية : البنيات التحتية للتخزين والمستودعات المجاورة لم تتأثر
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بأن البنيات التحتية للتخزين وكذا المستودعات المجاورة لم تتأثر بالحريق الذي نشب، مساء أمس الخميس، بالمحمدية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته، تنويرا للرأي العام على إثر نشوب حريق في موقف شاحنات صهريجية لتوزيع الغاز بمنطقة “لافاليز” بالمحمدية، أمس الخميس حوالي الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة مساء، أن الحريق شب أولا في إحدى الشاحنات الصهريجية لنقل غاز البروبان وليس في مستودع التخزين وانتقل بعد ذلك لأربع شاحنات صهريجية أخرى بموقف الشاحنات.
وتابعت أنه نجم عن الحادث “خسائر مادية تمثلت بالأساس في احتراق خمس شاحنات صهريجية، إضافة لسيارتين للخواص وبعض الأضرار في موقف الشاحنات”.
وسجل المصدر ذاته أنه تم إخماد الحريق حوالي التاسعة مساء من نفس اليوم بعد تدخل السلطات المحلية والوقاية المدنية ولم تسجل أية خسائر في الأرواح البشرية.
وذكرت الوزارة أنه تم إحداث لجنة عمالاتية مشتركة تضم ممثلي السلطات المحلية والهيئات والمصالح الوزارية المعنية للبحث في أسباب الحادث وتقييم الأضرار واتخاذ ما يلزم من قرارات.
6 تعليقات
حتى كطيح البقرة عاد يجوا السلاخة ….راه الدولة خاصها تفكر في مخاطر البوطاغازات المرمية في الشوارع امام البقالات والحوانت ….شي نهار المحرمين يخربوا بيها المدن الله يستر
مصانع المحمدية دائما فيهم حرائق وكوارث هي المدينة الوحيدة لي فيها الحرائق
والاه فاش شفت هادشي سحابلي هير داك الحمق رئيس كوريا الشمالية ضرب بشي قنبلة نووية مريكان ساعة طاحت فالمحمدية
هادي غير ذنوب الناس الفقراء أو اليتامة هاد شي رزق الفقراء والمحتاجين ربي كبير كيخلص كل واحد على قد نيتو
سبب يرجع الى عدم الرقابة وتتبع
اصحاب المال والاعمال همهم المال
مراقبة وصيانة لابد من تطبيقها من الالف الى تاء مادنب ساكنة في القرب ومن المسؤول عن الفضيحةحقا قدر الله مشاء فعل لطف الله لم تكن ضحايا
القصة ان مول الشكارة بغا يتهنا منها و يتخلص من التامين و السلام عليكم و رحمة الله