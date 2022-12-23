حملة طبية وجراحية تستهدف سكان خريبكة

2022-12-23 / 20:12
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هبة بريس _ خريبكة

استفاد 64 شخصا ينتمون إلى أوساط معوزة من حملة طبية وجراحية ضمن قافلة طبية نظمها مستشفى الحسن الثاني في الفترة الممتدة ما بين 22 و23 من ديسمبر على مستوى اقليم خريبكة

وحسب المعطيات التي وفرتها ادارة المستشفى فقد استفاد ايضا مامجموعه 19 طفلا من عملية ختان مرت جميعها في احسن الظروف

وتقول المعطيات ايضا ان طاقم طبي و تمريضي يواكب الحالة الصحية لما مجموعه 64 شخصا لازال وضعهم الصحي يتطلب المراقبة الطبية داخل المستشفى .

وكشفت ادارة المستشفى أن هذه الحملة الطبية تروم تلبية الحاجة الملحة لحالات مرضية لدى فئات المعوزة، في قائمة الانتظار.

وتراهن ادارة المستشفى مستقبلا على تكثيف هذا النوع من الحملات الطبية لمحو لائحة الانتظار بشكل شمولي والسعي للإشتغال بسلالة وانتظام من غير تأثر بإشكال ” الإكتظاظ ” الذي بات يؤرق جل مستشفيات المملكة

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