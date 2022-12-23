اللاعب الفرنسي ماتويدي يعلن نهاية مسيرته الاحترافية

2022-12-23 / 19:35
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هبة بريس _ رياضة

أعلن لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في 2018 مع “البلوز”، اليوم الجمعة 23 دجنبر، نهاية مسيرته الاحترافية في كرة القدم.

وقال ماتويدي (35 عاما) في مقطع فيديو نشر على الأنترنت، “لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وأوضح الفرنسي، الذي لعب 84 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف “أتيحت لي الفرصة للعب في أكبر الأندية الأوروبية، وارتداء قميص المنتخب، وأن أعيش شغفي، وهذه الصور ستبقى معي”.

ولم يلعب ماتويدي منذ أكثر من عام مع إنتر ميامي الأمريكي، آخر ناد انضم إليه والذي أزاله من قائمة اللاعبين لموسم 2022 من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

كما لعب ماتويدي، الذي كان أساسيا بشكل دائم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا، لأندية تروا وسانت إتيان وباريس سان جرمان في فرنسا وجوفنتوس الإيطالي، إلى جانب فوزه بخمسة ألقاب دوري فرنسي وثلاثة ألقاب في إيطاليا ووصوله مع “الديوك” إلى نهائي كأس أوروبا 2016

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