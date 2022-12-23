أول تصريح للرئيس الجزائري بشأن غياب منتخب بلاده عن مونديال قطر

هبة بريس _ الرباط

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على غياب منتخب “محاربي الصحراء” عن بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية مساء أمس الخميس، عبر الرئيس الجزائري عن حسرته لغياب منتخب بلاده عن المونديال الذي أقيم لأول مرة على أرض عربية.

وقال تبون: “غياب منتخبنا عن المونديال يعتبر أكثر من خيبة، المشكلة لا تتعلق بالإصلاح، ما وقع وقع”.

وأضاف: “تأسفت كثيرا لغياب الجزائر عن أول مونديال يقام في بلد عربي وقريب منا. شاءت الأقدار، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ربنا لم يكتب لنا هذا وهو يعرف الأسباب”.

وكان الرئيس الجزائري قد حضر حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، رغم غياب منتخب بلاده عن المونديال.

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