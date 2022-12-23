تازة.. تدشينات لوزير العدل بتازة وتاهلة

هبة بريس _ ع محياوي

ع محياوي – هبة بريس

أشرف اليوم الجمعة 23 دجنبر الجاري ، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وبحضور عامل إقليم تازة ومسؤولين قضائيين محليين، ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل، بتدشين المركز القضائي بتاهلة و مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بمدينة تازة.

ويأتي تدشين هذه المرافق الهامة في إطار استكمال برنامج عمل الوزارة للنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتأهيل البنية التحتية لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية، بالإضافة إلى توفير قضاء القرب في علاقته المباشرة مع المواطن.

وجرى بناء المركز القضائي بتاهلة على مساحة 2800 متر مربع. يتكون من طابق تحت أرضي وطابق سفلي وطابق أول وطابق ثاني. ورصد لهذا المركز غلافا ماليا يقدر بنحو 18 مليون و854 ألف درهم.

ويتضمن المبنى الجديد العديد من المرافق، ضمنها قاعتين للجلسات و23 مكتباً وقاعات للاجتماعات وفضاءات للاعتقال ومرافق صحية وقاعة للصلاة.

يشار إلى أن مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة، الذي تمت إعادة تهيئته، مبني على مساحة 1700 متر مربع ومكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي. يضم فضاءات الأرشيف و12 مكتب وقاعة للاجتماعات ومستودعات وقاعة للصلاة ومرافق صحية.

وكلفت أشغال إعادة التهيئة 771 ألف و784 مائة درهم، حيث شملت التكسية والنجارة والصباغة، بالإضافة إلى أشغال التشوير وإنشاء ممرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

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