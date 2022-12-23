” فيزا” تعلن حجم إنفاق المشجعين في مونديال قطر 2022

2022-12-23 / 19:07
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة “فيزا”، أحد الرعاة الرسميين لمونديال قطر 2022؛ إن البيانات تشير إلى حجم انفاق كبير في هذه النسخة من كأس العالم، متفوقة على سابقتها في روسيا 2018.

وقالت الشركة بحسب ما أوردت “بلومبيرغ”؛ إن المشجعين أنفقوا 39% في مونديال قطر أكثر من النسخة السابقة لكأس العالم 2018.

وتقتصر أرقام الشركة المعلنة على المعاملات التي تمت عبر بطاقاتها فقط، ولا تحتسب أشكال الدفع الأخرى

وحول أكثر المشجعين إنفاقا، قالت الشركة؛ إن السعودية جاءت أولا، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية، والمكسيك، والمملكة المتحدة.

وكان أكبر حجم للإنفاق خلال المباراة النهائية.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها سيّرت أكثر من 14 ألف رحلة، خلال بطولة كأس العالم.

وأوضحت أن جناحها “سكاي هاوس” في مهرجان FIFA للمشجعين بحديقة البدع، استقبل أكثر من 1.8 مليون زائر خلال البطولة، شاركوا في عدد من الأنشطة والفعاليات التي قدمها الجناح.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، تسجيل 26 ألفا و425 حركة جوية خلال بطولة كأس العالم 2022، عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين.

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‫4 تعليقات

  3. قد يرى البعض ان لانفاق كان مبالغ فيه ولكن علينا النظر الى الوجه الايجابي لهكذا انفاق وضع العالم العربي اجمع في الواجهة كامة تعشق الرياضة والتفاعل بايجابية مع باقي شعوب الارض والحياة والفرح وتكون بدالك بدلت الصورة النمطية التي تظهر السلفية والتخلف

  4. بالصحة والراحة لدولة قطر الشقيقة ولا عزاء للحاقدين الخونة

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