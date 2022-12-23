مسؤول جزائري : من غير المعقول الحديث عن استحالة الحوار مع المغرب
قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، بوثلجة علال، إن بلاده تجنح دائما للتهدئة والحوار والسلم مع دول الجوار.
وأضاف أن تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نفى أي حديث عن الوساطة بين البلدين، وأكد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لم يتطرق للأمر خلال زيارته للجزائر.
وحول تصريح الرئيس بأن الأزمة بين البلدين “تجاوزت الوساطة”، وما يترتب على ذلك قال علال:” إن كل أزمة في العالم بين دولتين أو أكثر تحل عبر الحوار، ومن غير المعقول الحديث عن استحالة عودة العلاقات أو الحوار بين المغرب والجزائر، لكن كل شيء مرتبط بحسن النوايا والوقت”.
وحول تأكيد الرئيس الجزائري بانضمام بلاده لمنظمة “بريكس” العام المقبل، يرى علال أن الهدف الأول يتعلق بمصالح مشتركة بين الجزائر والدول الأعضاء، والاستفادة من الاستثمارات المتبادلة، خاصة أن الجزائر باتت من الدول الأقوى في أفريقيا._ يقول بوثلجة علال لسبونتيك _
9 تعليقات
الماء والشطابة و سانيكروا وجاڤيل للتعقيم حتى لقاع البحر.
الشعب المغربي لا يريد فتح الحدود مع الكراغلة لأنهم قوم لايفقهون بل واصبحوا،أضحوكة العالم الحكام العجزة نهايتهم ستكون كنهاية بوتفليقة وغيره،من السابقين بوخروبة وووو عاشت المملكة الشريفة ولاعاش،من خانها
مشكلة الجزائر والمغرب تتحكم فيها قوى خارجية أكثر من المغرب والجزائر، وهذه القوى الخارجية هدفها تحطيم اتحاد المغرب العربي، وللأسف النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري هو من يساعد هذه القوى الخارجية ليظل يستفيد من نهب خيرات وثروات الجزائر
ليس في صالح الاجنبي وعلى رأسهم فرنسا، تصالح المغرب والجزائر التعاون بينهما ، يعملونا جاهدين كالشيطان الرجيم بينهما، فمتى نعقل ونفهم ونتصالح عن غفلة عنهم جميعا.
ستكون السكتة الدماغية لهم.
المغرب دوما هو صاحب النوايا الحسنة ولا يثقن سياسة المكائد والمؤامرة
المغرب مد لهم اليد في عديد المرات لكن حكام الجزاءر لهم حقد دفين وكراهية للمغرب
بما أن الجزائر يحكمها نظام الجنرالات فلا تنتظروا يوما تصفية الاجواء لأن نظام الجنرالات يعتمد على استنزاف خيرات الجزائر وتسليط الأضواء خارج البلاد حتى ينشغل الشعب بالقضايا الخارجية وينسى الشؤون الداخلية هكذا كتبها مكيفيل في كتاب الأمير.
اتساءل لماذا حذفت تندوف وبشار من خربطة المغرب ؟
اتخافون من عصابة المرادية ام ماذا؟ لماذا هذا الجبن،
الشعب المغربي يريد ان يري خربطة تندوف وبشار داخل الخريطة المغربية
أتساءل لماذا أزيلت تندوف وبشار من خريطة المغرب؟
هل تخاف من عصابة المرادية أو شيء من هذا القبيل؟ لماذا هذا الجبن؟
المواطن المغربي يريد أن يرى خريطة تندوف وبشار داخل الخريطة المغربية