مسؤول جزائري : من غير المعقول الحديث عن استحالة الحوار مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، بوثلجة علال، إن بلاده تجنح دائما للتهدئة والحوار والسلم مع دول الجوار.

وأضاف أن تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نفى أي حديث عن الوساطة بين البلدين، وأكد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لم يتطرق للأمر خلال زيارته للجزائر.

وحول تصريح الرئيس بأن الأزمة بين البلدين “تجاوزت الوساطة”، وما يترتب على ذلك قال علال:” إن كل أزمة في العالم بين دولتين أو أكثر تحل عبر الحوار، ومن غير المعقول الحديث عن استحالة عودة العلاقات أو الحوار بين المغرب والجزائر، لكن كل شيء مرتبط بحسن النوايا والوقت”.

وحول تأكيد الرئيس الجزائري بانضمام بلاده لمنظمة “بريكس” العام المقبل، يرى علال أن الهدف الأول يتعلق بمصالح مشتركة بين الجزائر والدول الأعضاء، والاستفادة من الاستثمارات المتبادلة، خاصة أن الجزائر باتت من الدول الأقوى في أفريقيا._ يقول بوثلجة علال لسبونتيك _

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