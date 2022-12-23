A man walks through a dried out area, that used to be part of the Tafilalet oasis, on October 27, 2016 near Morocco's southeastern oasis town of Erfoud, north of Er-Rissani in the Sahara Desert. - The oasis of Tafilalet near Er-Rissane is at risk of disappearing as the area is drying up due to global warming. (Photo by FADEL SENNA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY JALAL AL-MAKHFI

استطلاع : التغيرات المناخية أثرت في حياة المغاربة

2022-12-23 / 18:33
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هبة بريس _ الرباط

أبان استطلاع أعده البنك الأوروبي للاستثمار أن 86 في المائة من المغاربة يرون أن التغيرات المناخية أثرت على حياتهم اليومية، ويدعم 78 في المائة منهم منح الأولوية للطاقات المتجددة.

وجاء في الإستطلاع ان 51 في المئة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع صرحوا أن تغير المناخ وتداعياته المختلفة، كالجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل المناطق الساحلية، أثر سلبا على مصدر دخلهم.

وأبرز الاستطلاع، الذي شمل 10 دول أفريقية، وشاركت فيه عينة تتكون من ألف مغربي، أن 46 من المغاربة يرون أن التغيرات المناخية أثرت على تزودهم بالماء الصالح للشرب.

في السياق نفسه، يعتقد 78 في المائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع أن بلادهم مدعوة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويدعونها إلى جعل هذا الاستثمار في مقدمة أولوياتها.

وقال البنك الأوروبي للاستثمار إن المغرب “من بين أوائل بلدان العالم التي قدمت مساهمتها الأولى المحددة وطنينا في مكافحة الاحتباس الحراري”، مبرزا أن البلاد معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ.

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