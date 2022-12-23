استطلاع : التغيرات المناخية أثرت في حياة المغاربة

هبة بريس _ الرباط

أبان استطلاع أعده البنك الأوروبي للاستثمار أن 86 في المائة من المغاربة يرون أن التغيرات المناخية أثرت على حياتهم اليومية، ويدعم 78 في المائة منهم منح الأولوية للطاقات المتجددة.

وجاء في الإستطلاع ان 51 في المئة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع صرحوا أن تغير المناخ وتداعياته المختلفة، كالجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل المناطق الساحلية، أثر سلبا على مصدر دخلهم.

وأبرز الاستطلاع، الذي شمل 10 دول أفريقية، وشاركت فيه عينة تتكون من ألف مغربي، أن 46 من المغاربة يرون أن التغيرات المناخية أثرت على تزودهم بالماء الصالح للشرب.

في السياق نفسه، يعتقد 78 في المائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع أن بلادهم مدعوة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويدعونها إلى جعل هذا الاستثمار في مقدمة أولوياتها.

وقال البنك الأوروبي للاستثمار إن المغرب “من بين أوائل بلدان العالم التي قدمت مساهمتها الأولى المحددة وطنينا في مكافحة الاحتباس الحراري”، مبرزا أن البلاد معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ.

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