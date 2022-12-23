النيابة الإسبانية تغلق التحقيق في مأساة “مهاجري مليلية”

2022-12-23 / 18:19
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هبة بريس

أعلنت النيابة العامة الإسبانية الجمعة، أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجراً إفريقياً خلال محاولتهم دخول مليلية المحتلة في 24 يونيو.

وقالت النيابة في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” الإسبانية خلال هذه المأساة.

وأضاف البيان: “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.

لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.

وأعلنت النيابة الإسبانية عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة من المأساة من أجل “إلقاء الضوء على ما حدث”.

ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وذلك عندما حاول ما يقرب 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.

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‫5 تعليقات

  1. بعض الاشرار يخططون الى زعزة امن واستقرار المغرب لكن جنود هذا الوطن لهم بالمرصاد

  2. بتصافر جهود جميع الدول دون استثناء يمكن الحد من ظاهرة الهجرة السرية بفعااية

  3. اكيد أن هذه الأمور تتم بدعم نظام الكابرانات من أجل اثقال كاهل المغرب بالمهاجرين

  4. انا لي ضرني فراسي منين دخلو هذ المهاجرين من المسؤول في مساعدتهم حتى دخلو للبلاد

  5. يجب إعادة النظر في السياسة التي ينهجها المغرب اتجاه المهاجرين الأفارقة جنوب الساحل والصحراء .
    ولما لا إعادتهم عبر حافلات خاصة إلى بلدانهم

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