عريضة لعشرات الآلاف تطالب الفيفا بإعادة نهائي مونديال قطر
وقع أكثر من 200 ألف شخص على عريضة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمطالبة بإعادة المباراة النهائية في مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين.
وشهدت المباراة أحداثا مثيرة، حيث سجلت الأرجنتين أولا عبر ركلة جزاء سددها ليونيل ميسي، قبل أن يضيف راقصو التانغو الهدف الثاني عبر أنخيل دي ماريا قبيل نهاية الشوط الأول.
واستمرت المباراة بنتيجة 2-0 حتى الدقيقة 80 حين بدت الأمور تتجه بشكل كامل نحو تتويج مريح للأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.
لكن منتخب الديوك نجح عبر نجمه الشاب كيليان مبابي من تعديل النتيجة خلال دقيقتين فقط، حيث سجل أولا من ركلة جزاء ثم سجل الهدف الثاني بعده بـ 90 ثانية فقط.
وانتهت المبارة بوقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، واتجهت إلى الوقتين الإضافيين. وفي الشوط الإضافي الثاني سجل ميسي الهدف الثالث للأرجنتين، لكن مبابي نجح قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء.
واتجه الحسم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لميسي ورفاقه بنتيجة 4-2 بعد أن تصدى حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لركلة الفرنسي كينغسلي كومان، قبل أن يضيع أوريلين تشواميني ركلة أخرى.
وتزعم العريضة أن التحكيم في المباراة غير نزيه، لأن ركلة جزاء الأرجنتين “لم تكن موجودة”، إضافة إلى أن هناك خطأ على مبابي قبل هدف دي ماريا، حسب العريضة.
ورغم العدد الضخم من التوقيعات على هذه العريضة إلا أن فرصة إعادة المباراة معدومة، ولم يسبق أن حدث ذلك من قبل مع قرارات أكثر جدلا مثل ركلة الجزاء التي منحت ألمانيا كأس العالم على حساب الأرجنتين في نهائي مونديال 1990، بالإضافة إلى طرد لاعبين أرجنتينيين في النهائي
10 تعليقات
hh يجب اعادة اولا مبارة النصف لنلاحض هل اصلا تستحقون ان تلعبو النهاية ،بيننا و بينهم ، اشربو في الكأس ،،
المفروض التوقيع على عريضة إعادة مباراة المغرب فرنسا..
يتعاود في اليوتيوب
يبدو جليا ان الاثر النفسي لهزيمة الفرنسيين في النهائي كان قويا واكثر من المتوقع وإلا ما سمعنا عن عريضة بلهاء وبليدة كهذه
ممكن إعادته على PlayStation 😜
البكاء من مور الميت خسارة .
الامر محسوم مسبقا لفوز الارجنتين بالكاس،من طرف النجس،المسير للفيفا وعصابته
مثل هذه القرارات مستحيلة، والمغرب أكبر المتضررين من التحكيم لأسباب تعرفها الفيفا والشركات الكبرى المتدخلة والسياسة كذلك لها دور في ترجيح كفة فرق على أخرى، المهم أن مشاركة المنتخب المتميزة ستغير العقليات وستضع العديد أمام واقع جديد.
الامر محسوم،مسبقا بفوز الارجنتين بالكاس،وحتى المركز الرابع للمنتخب المغربي لم يكن،في الحسبان من طرف النجس في الفيفا وعصابته انها الديمقراطية الغربية،حلال عليهم حرام على المسلمين والحمد لله على نعمة الإسلام
يلا تعاود النهائي يستحسن يلعب المغرب مع الأرجونتين لأن فرنسا ربحاتنا غير ب باك صاحبي ويماك حبيبتي