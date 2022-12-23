الشرطة الفرنسية: مطلق النار في باريس فرنسي وله سوابق في القتل

2022-12-23 / 17:50
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هبة بريس - وكالات

بعدما أعلن مكتب المدعي العام في فرنسا أن مسلحا قتل 3 أشخاص وأصاب أربعة آخرين في هجوم قرب مركز ثقافي كردي في باريس، اليوم الجمعة، كشفت الشرطة تفاصيل عن منفذ الاعتداء.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار “فرنسي الجنسية” وله سوابق في محاولتي قتل.

كما أوضح أن الرجل المعتقل “أبيض البشرة” وهو في 69 من عمره، موضحاً أن حصيلة الضحايا ليست نهائية.

وأضاف أن الرجل “اعتقل مع سلاحه… دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي”.

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