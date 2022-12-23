تغطية استقبال الأسود تصل البرلمان

2022-12-23 / 17:22
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هبة بريس

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، والمدير العام للقطب العمومي، ومدراء القنوات التلفزية العمومية، لمناقشة موضوع الإعلام السمعي البصري بالمغرب، ومدى مواكبته التطور التكنولوجي ومساهمته في التطور الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي الذي تعرفه البلاد.

ودعا الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجاوز المشاكل المهنية والتقنية التي واكبت تغطية حدث استقبال “أسود الأطلس”.

من جانبها قالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه تم تخصيص موارد بشرية مهمة والمعدات اللازمة من أجل مواكبة هذا الحدث الهام، إلا أن عطبا تقنيا خارجا عن إرادة الشركة عرقل عمل الأطقم وعملية الانتقال بالصور.

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