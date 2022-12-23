تبون: الجزائر لن تهاجم جيرانها أبدا وأشك أن يفعل المغرب ذلك
الصورو من الارشيف

الرئيس تبون: “تأسفت كثيرا لغياب الجزائر عن مونديال قطر”

2022-12-23 / 15:43
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هبة بريس - وكالات

عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن حسرته لغياب منتخب “محاربي الصحراء” عن بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مساء أمس الخميس: “غياب منتخبنا عن المونديال يعتبر أكثر من خيبة، المشكلة لا تتعلق بالإصلاح، ما وقع وقع”.

وأضاف: “تأسفت كثيرا لغياب الجزائر عن أول مونديال يقام في بلد عربي وقريب منا. شاءت الأقدار، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ربنا لم يكتب لنا هذا وهو يعرف الأسباب”.

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‫4 تعليقات

  2. سياستكم هي السبب اهدرتم تروات البلاد والعباد فيما لا ينفع اتعظوا من قطر المواطن الجزائري بإمكانه قيادة الكاطكاط والرونجروفر أسوة بالخليجيين تنقفون أموال شعبكم في الخردة الروسية لصالح من وضد من اتقوا الله وضعوا اليد في اليد لبناء مغرب عربي موحد ستحاسبون على دلك بادروا قبل أن تغادروا

  3. السبب الاول هو انك مشٶوم ،مند اسقبلك لهم مع كاس العرب لم يعرفوا انتصار مهم للفريق ،

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