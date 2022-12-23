بوريطة يتباحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية القرغيزي

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية القرغيزية، أرتيكباييف مختاروفيتش، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة.

وقال السيد مختاروفيتش، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن المباحثات همت مستقبل العلاقات بين المغرب وقرغيزستان، مشيدا بجودة هذه العلاقات التي تعود إلى سنة 1992.

وأعلن، في هذا الصدد، أنه سيتم، اعتبارا من السنة المقبلة، برمجة اجتماعات وزيارات بين البلدين، معربا عن رغبته في تعميق العلاقات الثنائية وتوطيدها من خلال فتح قنصليتين فخريتين للبلدين قريبا.

وتابع بالقول “على الرغم من عدم توفر المغرب وقرغيزستان حتى الآن على سفارتين بالبلدين، فإننا سنواصل تعزيز علاقاتنا الثنائية ودعم بعضنا البعض بالأمم المتحدة”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6