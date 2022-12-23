ارتفاع عدد ضحايا إطلاق الرصاص في باريس الى 3 قتلى

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت النيابة العامة بباريس، قبل قليل من زوال اليوم الجمعة 23 دجنبر الجاري، أن عدد ضحايا اطلاق النار وصل الى سقوط ثلاث قتلى، وثلاث جرحى.

وكانت العاصمة الفرنسية، قد شهدت حادث إطلاق النار من طرف شخص ستيني، كان يتجول بمكان تتواجد به عدد من المقاهي والمحلات التجارية، ويعرف توافد جل الجنسيات من مواطنين فرنسيين وزوار باريس.

ولم تفرج بعد السلطات الفرنسية، عن أسماء وجنسيات الضحايا، في حين كلفت النيابة العامة بباريس، شرطة مكافحة الجرائم، عوض شرطة مكافحة الارهاب، وهو ما يرجح أن سلطات فرنسا، قد صنفت واقعة اليوم في حادث إجرامي، عوض الارهاب.

وتشير التكهنات خارج ما صرحت به السلطات الفرنسية، ان تكون جريمة باريس لها دوافع التعصب والعنصرية تجاه الجنسيات الاخرى، سبق أن انطلقت موجتها بالشارع الفرنسي خلال هذه السنة، وصل صداها حتى الى البرلمان الفرنسي بعد مطالبة اعضاء من أحزاب اليمين المتشدد، عضوا دو بشرة سوداء بمغادرة فرنسا والرجوع الى بلده الافريقي.

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