أكثر من 3700 طبيب و مهندس يغادرون المغرب سنويا
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” اللطيف ميراوي” خلال كلمة له ، قبل يومين ،بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن أكثر من 3700 إطار يغادر البلاد سنويا .
وصنف الوزير ميراوي كل التخصصات التي شهدت مغادرة أطرها البلاد والهجرة الى دول أخرى بشكل سنوي ، حوالي 700 طبيب و ما بين 2000 و 3000 مهندسا و 000 30 شابا وشابة في مجال السياحة.
واكد الوزير ميراوي انه: “لم يكن يتعدى عدد الأطباء الذين غادروا المغرب سنة 2018، سوى 603 أطباء” وهو العدد الذي يشكل، بحسب المصدر، 30 في المائة من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة لتلك السنة، لكن خلال مدة 12 شهرا ، فقد فاق عددهم 700 طبيبا وطبية غادروا المغرب وهو ما يعد خسارة بشرية للوطن لا تقدر بثمن.
ويأتي الإفصاح على هذه الارقام المخيفة، للتحسيس بخطورة مغادرة الأطر البلاد، وانعكاساته السلبية على عدد من القطاعات، غير أن الوزير ميراوي لم يضع يده على مكان الخلل الحقيقي في هذه الظاهرة، والتي من ضمنها ضيق الافق لهؤلاء الاطر، وكذلك عدم وجود وظائف قادرة على امتصاص حجم البطالة المتزايد، وهو ما يستدعي القيام بمناظرة وطنية للنقاش، ورفع توصياتها للحكومة من أجل التداول وخلق بدائل لوقف هذا النزيف.
10 تعليقات
انا شخصيا أقيم باروبا ولكن انا ضد هجرة الاطر والادمغة ادا هاجر الأطباء والمهندسين والاطر من سيسير البلاد مستقبلا على الدولة ان تبحت عن الخلل ومحاربة الفساد والفاسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة
هجرة الأدمغة دليل على إخفاقاتكم كحكومات متعاقبة، فعندما تكون الدولة طبيبا أو مهندسا ثم يهاجر إلى بلد أوروبي للعمل لأنه لم يتسنى له ذالك في بلده، يعكس فشلكم ..
فشل الدولة في تسير اوضاع الاطباء ثم هجرتهم..
الهجرة تعكس احتقار الخريجين من طرف الحكومة خاصة إذا كانوا من الطبقة الشعبية ..
أليس هجرة الأطباء والمهندسين سببه عدم الاهتمام بهم وبمؤهلاتهم وتوفير الظروف المناسبة لإبراز طاقاتهم..
تعكس مدى فشل سياستكم عن احتواء هذه الفئة وضمان مناصب محترمة للعيش الكريم…
يعني المغرب غير قادر على مواكبة وتوظيف الاطباء والمهندسين الفاهم يفهم..
تعكس الواقع المر الذي يعيشه الفئة المثقفين..
هجرة الاطباء والمهندسين له انعكاس سلبي على الدولة التي لم تستفذ منه..
الحكومة هي التي لم توفر لهم فرصة الشغل..