طنجة.. الأمن يطلق الرصاص لتوقيف مجرم خطير
هبة بريس - مكتب طنجة
اضطر ضابط شرطة بطنجة صباح اليوم الجمعة لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف مجرم خطير بحومة صدام .
وبحسب المعطيات التوفرة فقد اضطرت الشرطة لاطلاق الرصاص بعدما ابدى المجرم الخطير الملقب ب”جمولة ” مقاومة لعناصر الأمن بأسلحة بيضاء، ما اضطر ضابط شرطة اطلاق ثلاث رصاصات أسقطته أرضا قبل ان يتم نقل “جمولة” الى المستشفى .
يذكر هذا المجرم كان قد تم توقيفه السنة الماضية بعد إصابته بنفس الطريقة برصاصة في الفخض، وقضى عقوبة حبسية انتهت اقبل أسبوعين.
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