طنجة.. الأمن يطلق الرصاص لتوقيف مجرم خطير

2022-12-23 / 13:50
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هبة بريس - مكتب طنجة

اضطر ضابط شرطة بطنجة صباح اليوم الجمعة لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف مجرم خطير بحومة صدام .

وبحسب المعطيات التوفرة فقد اضطرت الشرطة لاطلاق الرصاص بعدما ابدى المجرم الخطير الملقب ب”جمولة ” مقاومة لعناصر الأمن بأسلحة بيضاء، ما اضطر ضابط شرطة اطلاق ثلاث رصاصات أسقطته أرضا قبل ان يتم نقل “جمولة” الى المستشفى .

يذكر هذا المجرم كان قد تم توقيفه السنة الماضية بعد إصابته بنفس الطريقة برصاصة في الفخض، وقضى عقوبة حبسية انتهت اقبل أسبوعين.

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