القنيطرة : تفكيك شبكة إجرامية خطيرة واعتقال 16 عنصرا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة تحت إشراف وتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية وصفت ب ” الخطيرة”، بلغ عدد ضحاياها العشرات من الاشخاص بمختلف المدن .

وقالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن الشبكة تتكون من 16شخصا، ولازالت الأبحاث جارية في القضية وابعادها، خصوصا وان الشبكة قد تحصلت على أموال ضخمة من عملياتها الإجرامية التي كانت تستهدف رجال أعمال او تجار، وتسلبهم الأموال تحث التهديد بأسلحة بيضاء.

الشبكة الإجرامية والتي يتحدر مختلف عناصرها من القنيطرة والضواحي، كانت تنشط في عدد من المدن، حيث تسقط ضحاياها في البداية عبر الاتصال بهم بعد الحصول على أرقام هواتفهم من سجلات تجارية، لم يعرف بعد ضمن التحقيقات كيف يتم الحصول على تلك المعلومات وهل هناك جهات اخرى تشتغل في مؤسسات عمومية متورطة في هذه العملية من عدمها؟؟.

التحقيقات المُعمقة في القضية، التي تمت تحت إشراف الوكيل العام، خلُصت إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة. التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى ايهام الضحايا بوجود أموال ضخمة من عملة ” الأورو ” لدى زوجة مسؤول إفريقي، تحاول نقلها الى المغرب على شاكلة ” تبييض الاموال” ، وبعدها يتم ضرب موعد مع الضحايا في مكان عمومي ” مقهى او فندق ” ويتم الاتفاق على الصفقة، عبر تسليم أوراق مالية من العملة الاجنبية، قصد التأكد من صحتها لدى مؤسسات بنكية، وبعدها يتم الاتفاق على المبلغ قصد المبادلة بالعملة الوطنية، وبعد الاتفاق تضرب العصابة موعدا مع الضحايا عادة ما يكون خارج المدينة، وبعد عملية التسليم، يتعرض الضحية لهجوم من عصابة ” ملثمة” تأخد أمواله وتختفي.

وأضافت مصادرنا، أن أحد الضحايا وهو تاجر يتحدر من مدينة أكادير، سلبته العصابة أكثر من 40 مليون سنتيم، وهو نفس الشيء لعدد من الضحايا بعضهم تقدم بشكايات والاخر اكتفى بالصمت .

ولازالت الأبحاث جارية في هذه القضية، التي كشفت اللثام على عمليات النصب التي تقوم بها هذه الشبكة الإجرامية، التي وجب الحدر من طريقة إشتغالها.

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