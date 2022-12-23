عمالة مراكش تسحب رخصة الثقة لسائق الطاكسي الذي نصب على يوتيوبر

2022-12-23 / 11:52
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هبة بريس

أقدمت عمالة مراكش على سحب رخصة الثقة، لسائق سيارة الأجرة الذي نصب على يوتيوبر بخصوص تسعيرة نقله من المطار إلى وسط المدينة.

وجاء قرار سلطات مدينة مراكش، بعد تداول فيديو لليوتوبر المذكور، وثق من خلاله تعرضه للنصب من طرف السائق المذكور الذي طالبه بمبلغ 350 درهم كمقابل لنقله من المطار الى وسط المدينة.

هذا ولم يكتف سائيق الطاكسي بالنصب على السائح الأجنبي ومطالبته بمبلغ 350 درهم لنقله في مسافة لا تتعدى تعريفتها 50 درهما، بل أقدم على مطالبته بالتخلي له عن “الصرف” بعدما قدم له السائح مبلغ 400 درهم، ككرم منه.

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‫6 تعليقات

  1. الله يهدي اصحاب الطاكسيات في طنجة كتوقف تاكسي خاوي كنقولو وصلني للمكان الفلاني يقول لي لا انا عندور على ليمن الأغلبية لا يريدون والسبب الله اعلم

  2. لابد من سحب رخصة السياقة الثقة لسائقي الطاكسيات ووضع رقم هاتف مجاني للشكايات من طرف المواطنين والسياح.هناك البعض منهم البريد نقل المواطنين المغاربة امام محطات القطار و المطارات بعذر انتظار سياح اجانب للنصب عليهم.العديد من السياح لديه انطباع سيء على سائقي الطاكسيات بالمغرب.اغلبيتهم نصابة مجرمين غشاشة .بالدار البيضاء ومدن أخرى هناك سائقي الطاكسيات يسرقون زبنائهم سواءا الزيادة في التسعيرة او اشياءا اخرى..الخ

  3. وراه يجب سحب الرخصة من ٩٩% من اصحاب سيارات الاجرة ، لانهم لا أخلاق لا تعامل لا اسلوب لا شيء يذكر الا من رحم الله ، وهم من يفسدون صورة المغرب ،لانهم هم الصورة الأولى للمدينة والوطن

  4. البعض من سائقي الطاكسيات الله يهديهم كيشوهوا الصورة ديال البلاد، علاش ماشي كل واحد ياخذ الثمن المعقول و المناسب باش ربي يبارك في هذاك الرزق

  5. هذا السائق اساء لسمعة التاكسي ولسمعة بلدنا ، بعدما صار الكل يتكلم علينا ويريد زيارة هذا البلد ، انا كسائق تاكسي بأوروبا كل من يركب معي يحكيلي عن المغرب وانه يريد زيارته ،لكن اغلبيتهم يسألون هل البلد امن ؟
    وبعد الحديث يقولون هل صحيح اصحاب التاكسي جشعون ويرفعون التسعيرة للسياح ؟
    وكذالك يقولون انهم سمعو كذالك بالزيادة في الاسعار الى الضعف من اصحاب البازارات
    ويقولون انهم سمعو اصحاب او اقارب لهم اشتكو من بعض المرشدين السياحييين بالشارع
    ومن نزل بسيارته اشتكي من رجال الشرطة والدرك ومن الرادارات بين الاشجار وووو
    الله يهديكم يالمسؤولين قومو بواجبكم تجاه الوطن
    هنا اي تصرف غير قانوني لن تسوق تاكسي مرة اخرى ابدا ، وربما تذهب الى السجن اذا تحرشت

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