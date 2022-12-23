عمالة مراكش تسحب رخصة الثقة لسائق الطاكسي الذي نصب على يوتيوبر

2022-12-23 / 11:52
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هبة بريس

أقدمت عمالة مراكش على سحب رخصة الثقة، لسائق سيارة الأجرة الذي نصب على يوتيوبر بخصوص تسعيرة نقله من المطار إلى وسط المدينة.

وجاء قرار سلطات مدينة مراكش، بعد تداول فيديو لليوتوبر المذكور، وثق من خلاله تعرضه للنصب من طرف السائق المذكور الذي طالبه بمبلغ 350 درهم كمقابل لنقله من المطار الى وسط المدينة.

هذا ولم يكتف سائيق الطاكسي بالنصب على السائح الأجنبي ومطالبته بمبلغ 350 درهم لنقله في مسافة لا تتعدى تعريفتها 50 درهما، بل أقدم على مطالبته بالتخلي له عن “الصرف” بعدما قدم له السائح مبلغ 400 درهم، ككرم منه.

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تعليق واحد

  1. الله يهدي اصحاب الطاكسيات في طنجة كتوقف تاكسي خاوي كنقولو وصلني للمكان الفلاني يقول لي لا انا عندور على ليمن الأغلبية لا يريدون والسبب الله اعلم

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