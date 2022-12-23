تسجيل 417 قضية ابتزاز جنسي خلال سنة 2022

2022-12-23 / 11:29
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هبة بريس - الرباط

عرفت جرائم الابتزاز المعلوماتي، ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 5 بالمائة خلال سنة 2022.

وحسب الحصيلة السنوية لمديرية الأمن، فقد ناهزت قضايا الابتزاز المعلوماتي 5623 قضية مقارنة ب 5366 قضية خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3935 محتوى إجرامي، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا.

وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية من بينهم 77 أجنبيا.

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