إشبيلية يحدد سعر الحارس المغربي ياسين بونو

2022-12-23 / 11:03
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هبة بريس - وكالات

قال موقع “football-espana” إن إشبيلية يفكر في بيع حارسه المغربي ياسين بونو بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب الموقع، فإن إشبيلية يريد الاستفادة من بونو البالغ من العمر 31 عامًا، مع اهتمام إيطالي بالتعاقد معه.

وأوضح أنه مع المشاكل المالية لإشبيلية إلى جانب تألق بونو في قطر، من المحتمل جدًا أن يغادر الحارس الفريق الأندلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن إشبيلية حدد بالفعل بديل بونو ووقع الخيار على لويس ماكسيميانو حارس لاتسيو.

وبحسب “football-espana”، فإنه بالنسبة لبونو فإن ريال مدريد حريص على ضم الدولي المغربي، لكن أستون فيلا هو المرشح الأوفر للتعاقد مع اللاعب، حيث يتواجد أوناي إيمري مدربه السابق في إشبيلية.

ومع ذلك، يبدو أن هناك منافسًا جديدًا للحصول على توقيع بونو، حيث يراقب إنتر ميلان وضع بونو في إشبيلية، في حالة بيع الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وبالنسبة للسعر الذي يريد إشبيلية الحصول عليه مقابل بونو قال “football-espana” إن النادي الأندلسي يطلب 30 مليون يورو.

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