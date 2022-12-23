تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية والحسيمة المدينة الأغلى وطنيا
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن عددا من المواد الغذائية، سجلت ارتفاعا في أسعارها، ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022، وهمت هذه الارتفاعات على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” ب %4,4 و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,1% و”الخضر” ب 0,9% و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,3% و “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,2%.
وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2022، فإنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ 3,8% و”السمك وفواكه البحر” ب 0,8% و”اللحوم” ب 0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 7,0%.
وأفادت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر نونبر 2022، ارتفاعا ب %0,4 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,4 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %1,3 وفي وجدة ب %1,2 وفي مراكش ب %1,0، وفي آسفي والرشيدية ب %0,9، وفي أكادير وفاس و تطوان و الداخلة وسطات ب %0,7 وفي الدار البيضاء والرباط و مكناس ب %0,4 وفي القنيطرة ب %0,3. بينما سجل انخفاضات في بني ملال ب %0,7 وفي العيون و كلميم ب %0,1 .
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,3% خلال شهر نونبر 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,4% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة لـ”الصحة” و 14,2%بالنسبة لـ”النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2022 ارتفاعا ب %7,0 بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022 و ب 7,6% بالمقارنة مع شهر نونبر 2021.