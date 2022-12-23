مدينة تازة تعيش التهميش و الركود وتدهور البنية التحتية للمجلس الحالي والسابق

هبة بريس - تازة

وضع كارثي ذلك الذي تعيش على وقعه ساكنة مدينة تازة منذ سنوات عديدة، بسبب التهميش والإقصاء في غياب بنيات تحتية ترقى للمستوى المطلوب لساكنتها ، هذه المدينة تعيش زمان الانتظار والإنعاش بما يحمله ذلك من معاناة في انتظار أفق اقتصادي واجتماعي ظل مستحيلا بسبب التسيير المعيب لشأنها المحلي بعد أن ساقت الظروف والاستحقاقات بعض الأشخاص غير مؤهلين إلى كرسي المسؤولية لم يتوفقوا في تسيير شؤونها والنهوض بالمدينة بما يتطلع إليه أبناؤها ، ومع وجود المجلس الحالي والسابق للجماعة حفر عميقة تثير أعصاب السائقين ، الباعة المتجولون يحتلون أرصفة الشوارع والساحات وحولوها إلى فضاءات تعمها الفوضى ، روائح كريهة تنبعث من كل مكان بسبب الازبال المنتشرة هنا وهناك ، هبة بريس عاينت الوضع .

بهذه الجمل يمكن تلخيص حاضر مدينة تازة منطقة غارقة في الأوساخ والفوضى وسوء التسيير للمنتخبين .

سكان تازة يتساءلوا باستغراب عن الغياب التام لمن أوكلت لهم مسئولية تدبير الشأن المحلي بالمجلس الجماعي لتازة ، حيث يتأكد بالملموس الاستهتار الشامل بجمالية المدينة معماريا وبيئيا واجتماعيا في غياب مرافق صحية وبيئية تستقبل المواطنين والزوار طرقات محفرة في كل مكان اما وسط الاحياء فلا تسأل.

فالمجالس المنتخبة قد همشت المنطقة بشكل كبير من خلال برامجها الهشة وتدبيرها السيئ للشأن المحلي وقيامها بتكريس لغة التجاهل لكل ما له أهمية ويخدم التنمية الحقيقية ” الأحزاب و منتخبيها تهمهم خدمة مصالحهم والصفة .

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