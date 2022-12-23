“الفيفا” يحقق في سلوك “الشيف نصرت” بنهائي كأس العالم

2022-12-23 / 09:43
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، اتخاذه “إجراءات داخلية مناسبة” للتصدي لانتهاكات البروتوكول التي وقعت خلال نهائي كأس العالم من قبل طاه مشهور دخل الملعب، عقب فوز الأرجنتين على فرنسا بضربات الترجيح، وحمل الكأس الذهبية.

وظهر الشيف التركي نصرت، الذي يُشاهد بانتظام مع رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو، مع لاعبي الأرجنتين والتقط معهم الصور بعد الفوز في مباراة ملحمية يوم الأحد في قطر، والتي حسمت اللقب لرفاق ميسي.

ويصف “فيفا” الكأس بأنها “أيقونة لا تقدر بثمن” والتي “لا يمكن لمسها وحملها إلا من قبل مجموعة مختارة للغاية من الأشخاص، بما في ذلك الفائزين السابقين بكأس العالم ورؤساء الدول”.

وقالت المنظمة العالمي لكرة القدم: “بعد مراجعة، يبحث فيفا كيف وصل الأفراد إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر. سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب”.

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‫7 تعليقات

  2. من هنا نستنتج ان المال والشهرة يسمحان لك بخرق كل القوانيين في كل شيء على هذه الارض..

  7. هدا اللي كانو قالو بان والدته عايشا في الفقر ومعاقلش عليها ومنين عاق مشى كصورها وهو جالس حداها ربما احرج . والله اعلم

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