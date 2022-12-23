العثور على معلم سياقة مق.تولا واعتقال مشتبه فيها بطنجة

2022-12-23 / 09:29
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري، من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في ارتكاب جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن بمدينة أصيلة قد توصلت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة بعدما اختفى الضحية في ظروف مشكوك فيها، وذلك قبل أن تكشف إجراءات البحث أن واقعة الاختفاء كانت بخلفية إجرامية.

وقد مكنت عمليات البحث الميداني والخبرات التقنية المنجزة من تحديد مكان إخفاء جثة الضحية داخل شقة تكتريها المشتبه فيها بمدينة طنجة، كما تم الاهتداء لمكان إهمال سيارته بمدينة وجدة، والتي تعمدت المشتبه بها نقلها لهذه المدينة لتضليل مسارات البحث.

وقد تم الاحتفاظ بالسيدة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والتي يشتبه في كونها ناشئة عن خلافات شخصية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الأمن: إحالة 20 شخصا على النيابة العامة بتهم التطرف والإدرهاب خلال 2022

مديرية الأمن: إحالة 20 شخصا على النيابة العامة بتهم…

2022-12-23 / 12:10
Photo of عمالة مراكش تسحب رخصة الثقة لسائق الطاكسي الذي نصب على يوتيوبر

عمالة مراكش تسحب رخصة الثقة لسائق الطاكسي الذي نصب…

2022-12-23 / 11:52
Photo of تسجيل 417 قضية ابتزاز جنسي خلال سنة 2022

تسجيل 417 قضية ابتزاز جنسي خلال سنة 2022

2022-12-23 / 11:29
Photo of مديرية الأمن: ضبط أزيد من 98 طن من مخدر الحشيش خلال 2022

مديرية الأمن: ضبط أزيد من 98 طن من مخدر…

2022-12-23 / 10:47
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية والحسيمة المدينة الأغلى وطنيا

تقرير: ارتفاع أسعار الأغذية والحسيمة المدينة الأغلى وطنيا

2022-12-23 / 10:18
Photo of مدينة تازة تعيش التهميش و الركود وتدهور البنية التحتية للمجلس الحالي والسابق

مدينة تازة تعيش التهميش و الركود وتدهور البنية التحتية…

2022-12-23 / 10:02
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-12-23 / 09:09
Photo of نقابة تطالب بفتح تحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية

نقابة تطالب بفتح تحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية

2022-12-22 / 23:26
Photo of سوء التنظيم ..انسحابات في حفل استقبال يوسف النصيري بكلية الطب بفاس

سوء التنظيم ..انسحابات في حفل استقبال يوسف النصيري بكلية…

2022-12-22 / 23:13
Photo of برلماني : ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

برلماني : ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

2022-12-22 / 21:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق