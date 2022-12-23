طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا فوق كل من المرتفعات والهضاب.

وسيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بأقصى جنوب البلاد.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 2- و06 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 05 و10 درجات بالجنوب-الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية والسايس، ومابين 13 و17 درجة بجنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 08 و14 درجة بباقي ربوع المملكة.

وستبقى درجات الحرارة خلال النهار دون تغيير مهم. أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، و هادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طرفاية.

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