نقابة تطالب بفتح تحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية
قالت النقابة الوطنية للبارول CDT انه بفضل تدخل السلطات المعنية من داخل وخارج المحمدية، تم إخماد الحريق الذي نشب بشركة صطوكاز لتخزين وتوزيع غاز البروبان من حوالي 6 والنصف حتى 8 والنصف من يوم الخميس 22 دجنبر 2022، بمنطقة لافاليز القريبة من الميناء النفطي للمحمدية ومن مستودعات مملوكة لشركات أخرى في استيراد وتخزين غاز البوطان وبجوار حي سبليون.
ونوهت النبابة بحالة الاستنفار والتدخل المشهود لسلطات الإطفاء لتطويق النيران قبل انتشارها للمخازن المجاورة في هذه المنطقة المهمة والحساسة في تأمين حاجيات المغرب من الموارد الطاقية.
ودعت الى فتح تحقيق جدي للوقوف على أسباب التسرب والحريق، واتخاذ ما يلزم من القرارات المطلوبة لتأمين أرواح وممتلكات المواطنين وحمل الفاعلين في تخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية على احترام التزاماتهم القانونية في السلامة المهنية وسلامة المحيط.
9 تعليقات
جاب لي ربي هاد الحريق بحال لحريق ديال السويقات
اللهم لا نسالك رد القضاء لكن نسالك اللطف فيه
الله اكبر..
أسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا من كل سوء..
يارب بردا وسلاما على احبابنا واهلنا في المحمدية..
اللهم استرنا برحمتك يا رب العالمين..
اللهم نسالك اللطف والعافية يارب العالمين..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة ما جرى..
نتمنى السلامة والعافية للجميع..
غريب البرود الذي تتعاطى به وسائل الإعلام مع الحادث رغم انه يخص قطاع استراتيجي حيوي للبلاد حقا افهم تحماق في طننا الحبيب !!!!!!الله يحفظ بلادنا من الذئاب الظالة والعاقة