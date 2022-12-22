نقابة تطالب بفتح تحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية

2022-12-22 / 23:26
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هبة بريس _ الرباط

قالت النقابة الوطنية للبارول CDT انه بفضل تدخل السلطات المعنية من داخل وخارج المحمدية، تم إخماد الحريق الذي نشب بشركة صطوكاز لتخزين وتوزيع غاز البروبان من حوالي 6 والنصف حتى 8 والنصف من يوم الخميس 22 دجنبر 2022، بمنطقة لافاليز القريبة من الميناء النفطي للمحمدية ومن مستودعات مملوكة لشركات أخرى في استيراد وتخزين غاز البوطان وبجوار حي سبليون.

ونوهت النبابة بحالة الاستنفار والتدخل المشهود لسلطات الإطفاء لتطويق النيران قبل انتشارها للمخازن المجاورة في هذه المنطقة المهمة والحساسة في تأمين حاجيات المغرب من الموارد الطاقية.

ودعت الى فتح تحقيق جدي للوقوف على أسباب التسرب والحريق، واتخاذ ما يلزم من القرارات المطلوبة لتأمين أرواح وممتلكات المواطنين وحمل الفاعلين في تخزين وتوزيع الغاز والمواد البترولية على احترام التزاماتهم القانونية في السلامة المهنية وسلامة المحيط.

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