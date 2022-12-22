سوء التنظيم ..انسحابات في حفل استقبال يوسف النصيري بكلية الطب بفاس
ع محياوي _ هبة بريس
تسبب سوء تنظيم استقبال و تكريم هداف المنتخب المغربي بقطر يوسف النصيري في انسحاب عدد من المدعوين للحفل الذي أقامته جمعية الأعمال الإجتماعية و الثقافية لأطر و موظفي كلية الطب والصيدلة و طب الأسنان بفاس.
تسبب سوء تنظيم استقبال و تكريم هداف المنتخب المغربي بقطر يوسف النصيري في انسحاب عدد من المدعوين للحفل الذي أقامته جمعية الأعمال الإجتماعية و الثقافية لأطر و موظفي كلية الطب والصيدلة و طب الأسنان بفاس.
هذا فقد وجد عدد من المدعوين دون مقعد لمتابعة هدا الحفل وسط ضجيج و فوضى عارمة، ما دفع بعدد منهم لمغادرة الحفل .
هذا ولم يخفي العديد من المدعوين استنكارهم و استيائهم من المهزلة التنظيمية لجمعية الأعمال الاجتماعية و الثقافية لأطر و موظفي كلية الطب و الصيدلة و طب الأسنان بفاس الذي شهده هذا الحفل التكريمي و الذي أزعج يوسف النصيري في حفل استقباله بذات الكلية
وأثارت الفوضى العارمة استجان عدد كبير من الحاضرين للحفل حيث عبروا عن غضبهم من سوء التنظيم الذي أدى إلى دخول الصحفين في شجار مع المنظمين داخل القاعة .
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4 تعليقات
حتى ولاد آسفي خاصهم يحتافلو بحمد الله ويوقفو معاه بعد ما كولشي كيعاير فيه ولد بلادنا هنايا الدور تاعنا
كون غى بعدو منو مزاحمين وباه مسكين كرفسوه ايه يفرحو بيه ولكن يكون منضمين
لاعب خلوق وطيب ابن طيب ،ماشاء الله عليه
بادرة طيبة من اهل فاس فبمزيد من التألق في تظاهرات كروية اخري