سوء التنظيم ..انسحابات في حفل استقبال يوسف النصيري بكلية الطب بفاس

2022-12-22 / 23:13
4
ع محياوي _ هبة بريس

تسبب سوء تنظيم استقبال و تكريم هداف المنتخب المغربي بقطر يوسف النصيري في انسحاب عدد من المدعوين للحفل الذي أقامته جمعية الأعمال الإجتماعية و الثقافية لأطر و موظفي كلية الطب والصيدلة و طب الأسنان بفاس.
هذا فقد وجد عدد من المدعوين دون مقعد لمتابعة هدا الحفل وسط ضجيج و فوضى عارمة، ما دفع بعدد منهم لمغادرة الحفل .

هذا ولم يخفي العديد من المدعوين استنكارهم و استيائهم من المهزلة التنظيمية لجمعية الأعمال الاجتماعية و الثقافية لأطر و موظفي كلية الطب و الصيدلة و طب الأسنان بفاس الذي شهده هذا الحفل التكريمي و الذي أزعج يوسف النصيري في حفل استقباله بذات الكلية

وأثارت الفوضى العارمة استجان عدد كبير من الحاضرين للحفل حيث عبروا عن غضبهم من سوء التنظيم الذي أدى إلى دخول الصحفين في شجار مع المنظمين داخل القاعة .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة تطالب بفتح تحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية

نقابة تطالب بفتح تحقيق في حريق “خزان الغاز” بالمحمدية

2022-12-22 / 23:26
Photo of برلماني : ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

برلماني : ملزمون بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

2022-12-22 / 21:52
Photo of مديرية : التساقطات المطرية الاخيرة تبشر بموسم فلاحي جيد

مديرية : التساقطات المطرية الاخيرة تبشر بموسم فلاحي جيد

2022-12-22 / 21:32
Photo of حريق مهول في خزان للغاز بالمحمدية ( فيديو )

حريق مهول في خزان للغاز بالمحمدية ( فيديو )

2022-12-22 / 21:10
Photo of اعتقال شرطي اعتدى على رئيسه بالسلاح الوظيفي في مطار زاكورة

اعتقال شرطي اعتدى على رئيسه بالسلاح الوظيفي في مطار…

2022-12-22 / 20:50
Photo of تأسيس تنسيقية نسائية للمطالبة بـ”تغيير شامل” لمدونة الأسرة

تأسيس تنسيقية نسائية للمطالبة بـ”تغيير شامل” لمدونة الأسرة

2022-12-22 / 18:40
Photo of “جماهير المغرب “..وفي “الأسود” عمال نظافة أيضا

“جماهير المغرب “..وفي “الأسود” عمال نظافة أيضا

2022-12-22 / 18:24
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 80 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 80 إصابة جديدة

2022-12-22 / 16:11
Photo of صاحب طاكسي بمراكش ينصب على “يوتوبر” عالمي معجب بالمغرب و الأخير ينشر الفضيحة

صاحب طاكسي بمراكش ينصب على “يوتوبر” عالمي معجب بالمغرب…

2022-12-22 / 16:08
Photo of الحموشي يرأس اجتماعا لتقييم الحصيلة السنوية للعمل الأمني

الحموشي يرأس اجتماعا لتقييم الحصيلة السنوية للعمل الأمني

2022-12-22 / 15:20

‫4 تعليقات

  1. حتى ولاد آسفي خاصهم يحتافلو بحمد الله ويوقفو معاه بعد ما كولشي كيعاير فيه ولد بلادنا هنايا الدور تاعنا

  2. كون غى بعدو منو مزاحمين وباه مسكين كرفسوه ايه يفرحو بيه ولكن يكون منضمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق