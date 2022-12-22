حريق مهول في خزان للغاز بالمحمدية ( فيديو )
هبة بريس _ المحمدية
علم ان الوقاية المدنية بالمحمدية استتفرت كل رجالاتها من اجل إطفاء النيران التي اشتعلت في أحد خزانات الغاز، غير بعيد عن الميناء البترولي بمدينة المحمدية
علم ان الوقاية المدنية بالمحمدية استتفرت كل رجالاتها من اجل إطفاء النيران التي اشتعلت في أحد خزانات الغاز، غير بعيد عن الميناء البترولي بمدينة المحمدية
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وقالت مصادر الجريدة انه لم تعرف الى حد اران أسباب الحريق والانفجارات التي عرفها الميناء.
وأدى الحادث إلى استنفار السلطات التي قامت بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي بمنطقة لا فاليز بمدينة المحمدية.
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14 تعليقات
اللهم يا لطيف نسألك اللطيف فيما جرت فيه المقادير لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سلامات يارب
الله الطف ويحفظ الجميع
يا ربي ميكونوا حتى خسائر بشرية 💔💔
لا إله إلا الله محمد رسول الله لطفك يا الله لطفك يا الله لطفك يا الله 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
الله ياربي
الله يكون معاهم يارب
الله يستر ياربي السلامة
الله الطف بيهم
ناس المحمدية طمنونا عليكم هادشي خلعني ياربي السلامة ربي معاكم
اللهم بردا و سلاما على مدينة المحمدية
يا ربي تحفظ رجال الوقاية المدنية و اخواننا فالمحمدية
نرجوا ان لا يكون كل هذ مجرد حجة للزيادة في سعر الغاز لقد إقتربت 2023
السلامة يا رب يجب فتح تحقيق
الله يحفظ الجميع.