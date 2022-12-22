حريق مهول في خزان للغاز بالمحمدية ( فيديو )

2022-12-22 / 21:10
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هبة بريس _ المحمدية

علم ان الوقاية المدنية بالمحمدية استتفرت كل رجالاتها من اجل إطفاء النيران التي اشتعلت في أحد خزانات الغاز، غير بعيد عن الميناء البترولي بمدينة المحمدية
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وقالت مصادر الجريدة انه لم تعرف الى حد اران أسباب الحريق والانفجارات التي عرفها الميناء.

وأدى الحادث إلى استنفار السلطات التي قامت بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي بمنطقة لا فاليز بمدينة المحمدية.


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‫14 تعليقات

  1. اللهم يا لطيف نسألك اللطيف فيما جرت فيه المقادير لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  5. لا إله إلا الله محمد رسول الله لطفك يا الله لطفك يا الله لطفك يا الله 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

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