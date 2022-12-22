اعتقال شرطي اعتدى على رئيسه بالسلاح الوظيفي في مطار زاكورة

2022-12-22 / 20:50
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هبة بريس _ الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة زاكورة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الخميس، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز يعمل بمطار زاكورة، والذي يشتبه في تورطه في تعريض رئيسه في العمل لاعتداء باستعمال السلاح الوظيفي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد سجل رئيس مفوضية الشرطة بمطار زاكورة إخلالات مهنية في حق مفتش الشرطة الممتاز المشتبه فيه، الذي خرق واجبات الانضباط واستخدم سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، متسببا في إصابة رئيسه في العمل بجرح على مستوى حاجبه الأيسر بواسطة عيار ناري.

وقد تم تجريد الموظف المشتبه فيه من سلاحه الوظيفي وإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذا الحادث

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‫11 تعليقات

  3. هناك بعض التعسفات التي يتعرض لها العناصر الأمنية من طرف رؤسائهم في العمل..

  5. على جميع الرؤساء العمل سواء في الادارات او الشركات او المقاولات احترام العمال ..

  6. هناك سبب لإقدام هذا المفتش الشرطة لإشهار السلاح الوظيفي في حق رئيس عمله..

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