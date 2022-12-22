البيت الأبيض: كوريا الشمالية زودت فاغنر الروسية بالأسلحة

أكد البيت الأبيض صحة التقارير بشأن تسليم كوريا الشمالية شحنة أسلحة لمجموعة فاغنر، بهدف تعزيز قدرتها على القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات صحافية الخميس، إن مسؤولي المخابرات الأمريكية “تأكدوا” أن كوريا الشمالية أكملت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسليم شحنة أسلحة أولية إلى فاغنر الروسية شملت صواريخ.

وأضاف أن شركة فاغنر باتت “تلعب دورا مهما في الحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

وتابع: “نقدر أن كمية الآليات التي تم تسليمها إلى فاغنر لن تغير ديناميكيات ساحة المعركة في أوكرانيا، لكننا قلقون بالتأكيد من أن تخطط كوريا الشمالية لتسليمها مزيدا من المعدات العسكرية”.

وفي السياق، أعرب البيت الأبيض عن قلقه بشأن تورط مجموعة فاغنر المتزايد في الحرب في أوكرانيا، مبينا أن المجموعة “كانت نشطة في منطقة دونباس الشرقية”.

وفي السياق، لفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة تقدر الآن أن فاغنر لديها حوالي 50 ألف فرد يقاتلون في أوكرانيا.

(الأناضول)

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