قيس سعيد

المجلس الأطلسي : حان الوقت لرحيل الرئيس التونسي سعيّد

2022-12-22 / 19:36
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هبة بريس _ الرباط

سلط تقرير صادر عن المجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية أميركية)، الأربعاء، الضوء على ما وصفها بالأسباب التي تستدعي تنحي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن الحكم.

ووفقا للتقرير، فإن الرئيس سعيّد “فقد كل الشرعية لحكم بلد” كان يعتبر الناجي الوحيد من تقلبات ما بعد ثورات الربيع العربي في 2011.

وأضاف التقرير، الذي حمل توقيع المديرة المشاركة لبرنامج شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي، أليسا بافيا، أن “صمت تونس يصمّ الآذان”، بعد أن شارك 11.2 في المائة فقط من التونسيين (مليون من أصل تسعة ملايين ناخب) في الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر الماضي، أي نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92 بالمئة.

وأوضحت أن سعيّد “يرأس دولة عبّرت عن رفضها التام لحكمه الفردي من خلال أقل نسبة تصويت برلمانية في تاريخ تونس الحديث”. وأردفت: “بالنظر إلى حالة الاستياء السائدة، ليس لدى الرئيس سعيّد خيارا آخر سوى التنحي”.

ودعت أليسا بافيا الدول الديمقراطية في الغرب إلى إدانة هذا الانتخابات وإنشاء البرلمان الجديد، لافتة إلى أن الدعم الغربي “سيُضعف المسار التونسي نحو الحكم الديمقراطي”.

وتحدثت بافيا عمّا وصفته بـ”انعدام ثقة الشعب التونسي” في الرئيس تزامناً مع “تجاوزه” المفوضية الانتخابية في البلاد، وقيامه بـ”حملة” ضد القضاء، وملاحقة زعيم المعارضة، راشد الغنوشي.

وقالت إن “المعارضة الشرسة لحكمه والاستياء والسخط الشعبي، الذي أدى إلى أدنى نسبة مشاركة في تاريخ تونس منذ انتفاضات 2011، هي شهادة على فقدان سعيّد دعم الشعب”.

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‫10 تعليقات

  1. العزوف سببه عدم وجود المال الفاسد هذا إلى جانب عدم قدرة الحكومات بعد الثورة على تلبية مطالب الشعب

  2. تونس للأسف في طريقها أن تكون دولة عسكرية بعد أن كانت أكثر الدول المغاربية ديمقراطية

  4. تونس من 2011 من نكبة لنكبة الاخوا.ن الارها.بيين لتجار حقوق الانسان و الديقراطية و زيد شعب بهلول اللي يجي يضحك عليه بكلمتين فالانتخابات و يشريو فيه

  6. الاستعانة بالكابرانات للأسف تونس من دولة ديمقراطية الى عسكرية وديكتاتورية الله يوفق احرار وحرائر التونس الخضراء

  7. تونس كانت افضل الدول فإفريقيا. مع هاد الرئيس شوه بسمعة تونس. تمنيت ترجع تونس ديال ايام بنعلي.

  10. تونس ولاية من ولايات الجزائر، الحمدلله على ان اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تزور نسبة المشاركة بدلا من 11% 99,99%.

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