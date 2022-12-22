الرئيس الجزائري

“تبون” ينفي وجود أية وساطة مع المغرب

2022-12-22 / 19:23
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هبة بريس _ الرباط

نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وجود أية وساطة مع المغرب

وقال تبون، في تصريحات مقتضبة من مقابلة مع وسائل إعلام : ” لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائري هو أولى بالمعلومة، ولو كانت هناك وساطة ( مع المغرب)، كنت سأقولها للشعب ولا أخفيها عنه”.

وكانت تقارير ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وملك الأردن عبد الله الثاني، يقودان جهود وساطة منفصلة لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب.

كانت وسائل اعلام اسبانية قد كشفت عن نجاح وساطة قام بها العاهل الأردني عبد الله الثاني، لحل الخلاف بين المغرب والجزائر، وفق اتفاق مبدئي من أجل إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.

ويحسب المعطيات التي كشفت عنها صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، فان الاتفاق يبقى مؤشرا على قرب حل الأزمة بين البلدين الجارين.

وكشف المصدر، أن ملك الأردن توصّل إلى اتفاق مبدئي في الجزائر العاصمة من أجل إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين الجزائر وأوروبا مرورا بالأراضي المغربية، في أقرب وقت ممكن.

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‫21 تعليقات

  1. اتساءل لماذا حذفت تندوف وبشار من خربطة المغرب ؟
    اتخافون من عصابة المرادية ام ماذا؟ لماذا هذا الجبن،
    الشعب المغربي يريد ان يري خربطة تندوف وبشار داخل الخريطة المغربية

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