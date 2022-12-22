“تبون” ينفي وجود أية وساطة مع المغرب
نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وجود أية وساطة مع المغرب
وقال تبون، في تصريحات مقتضبة من مقابلة مع وسائل إعلام : ” لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائري هو أولى بالمعلومة، ولو كانت هناك وساطة ( مع المغرب)، كنت سأقولها للشعب ولا أخفيها عنه”.
وكانت تقارير ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وملك الأردن عبد الله الثاني، يقودان جهود وساطة منفصلة لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب.
كانت وسائل اعلام اسبانية قد كشفت عن نجاح وساطة قام بها العاهل الأردني عبد الله الثاني، لحل الخلاف بين المغرب والجزائر، وفق اتفاق مبدئي من أجل إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.
ويحسب المعطيات التي كشفت عنها صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، فان الاتفاق يبقى مؤشرا على قرب حل الأزمة بين البلدين الجارين.
وكشف المصدر، أن ملك الأردن توصّل إلى اتفاق مبدئي في الجزائر العاصمة من أجل إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين الجزائر وأوروبا مرورا بالأراضي المغربية، في أقرب وقت ممكن.
16 تعليقات
وانتما صحافة الويل فرعتونا لينا راسنا بالوساطة خليتوا الصحافة ديالهم كيتشفاوا فينا، ديروا قيمة لراسكم نساوا عليكم هاد الموضوع
لا تخف ايها البليد العجوز الهرم, المغاربة لا يريدون اي تقارب مع الخنازير النجسة والكابرانات المتحللة في الدنيا قبل الاخرة. انتم مزضى وزادكم الله مرضا. الم تروا كيف فاجأ المغاربة العالم? موتوا بغيضكم ايها السفهاء .قافلة التقدم والازدهار تسير رغم انفكم المخنن.
الصحراء الشرقية والغربية مغريتان شاء من شاء وكره من كره..
لا منفعة لنا في المصالحة مع النظام الجزائري بل ستكون لا قدر الله كارثة كبيرة..
لا وساطة و لا هم يحزنون مع نظام فاشل صنعه المستعمر الفرنسي اللئيم لزعزعة المنطقة الإفريقية الشمالية..
مادام النظام العسكري الفاشل هو الحاكم الفعلي الجزائر فإن الصلح مستحيل..
ليت المغرب يقطع علاقاته مع الحظيرة العسكرية..
واصلحوا بين اخويكم ..
نتمنى ان تكون هناك محاولات الصلح وان تعود المياه كما كانت ..
تحية لاخواننا الجزائرين..
هنية وراحة هلا يلاقينا
النظام الجزائري نظام فاشل يتجه إلى الهوية..
لن يمر غازكم الحرام من اراضي المملكة المغربية الشريفة لن ولن يمر الا حينما تعوضوا المغرب على كل الخسائر التي سببتموها له باعتداءاتكم على اراضيه وصحراءه لمده 47 سنة وبطردكم المغاربة وتجريدهم من كل ممتلكاتهم يوم العيد ! لا صلح ولا حوار مع احفاد الخنازير النجسة الكابرانات ستبقى الحدود مقفولة ويتعيشون العزلة والالام من مغرب يزدهر ويتقدم وانتم تتقدمون الى الوراء! الله الوطن الملك
الشعب المغربي كافة لايريد فتح،اي علاقة مع الكراغلة ابناء،الفرنسيين الام جزاءرية والأب فرنسي،أو تركي حراميين لا اصل لهم نحن نريد قطع العلاقة من الجدر ولو تدخل العالم كله الكبرانات،قتلوا 250000جزاءري،من جلدتهم في العشرية السوداء طريقهم كحلة لاضوء،فيها وشوفوا كيف كانت نهاية رؤساهم،السابقين من بوخروبة المجرم ال بوتفليقة،وععصابته اللصوص،الذين نهبوا البلاد والعباذ،وتركوا الشعب في الطوابير والموت في البحور بسبب لقمة العيش لقد جعلوا شبابنا مدمنا على القرقوبي بدولة حمرا الذي يصنع في مصنع سري تحت الارض في الجزاءر ، ويدخل للمغرب عبر الخونة من جلدتنا الذين لاضمير لهم حتى اصبح يباع في شوارع المغرب وازقته بالعلالي
قسما ان الخاسر الأكبر من اية مصالحة بين النظامين المغربي الجزائري هوالشعب المغربي
وما اقوله فهونتاتج تجربةلسنوات حين كانتالحومفتوحةوانالمستفيدون هم المهربون من كلتا الجهتين وكانت تعرف اسعار الخضر التهابات تحرق جيوب المغاربةلا سيما في المناطق الشرقية اما الماوزط الذي كان يصلناومنهم فكانت له آثار كارثية على محركات مركبات المغاربة
سبحان الله الذي جعل سيماهم في وجوههم منبذون من النظرة الأولى لهذا يقولون الوجه مرآة الروح وميزان صفائها، وليس في وجوه كبرنات الجزائر وحكامها الا الحقد و الغل و الخديعة. فاللهم رد كيدهم في نحورهم