تقارير : رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي

هبة بريس _ رياضة

أوضحت تقارير صحافية إسبانية أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، إلى فريق النصر السعودي، قد تمت بالفعل.

وأبرزت صحيفة “آس” الإسبانية، أن “كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع بأن الصفقة تمت بالفعل”.

وشدد المصدر نفسه على أنه بعد أيام من المفاوضات المكثفة، فقد التقى وفد من النصر مع وكلاء رونالدو، وتم الاتفاق على كل شيء، ولن يصل راتب كريستيانو إلى 200 مليون يورو في الموسم كما تردد مؤخرًا.

وأكد المصدر ذاته أن القميص رقم 7 المفضل لرونالدو ينتظره حاليًا في النصر السعودي، حيث لا يوجد لاعب يحمل هذا الرقم في الوقت الحالي بالنادي.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد كان قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع الصحافي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

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