تأسيس تنسيقية نسائية للمطالبة بـ”تغيير شامل” لمدونة الأسرة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت سبع جمعيات نسائية في المغرب عن تأسيس تنسيقية من أجل “التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، مشيرة إلى أنها مبادرة للمطالبة بتغيير القوانين “التمييزية” ووضع خطة عمل مشتركة للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري “يستجيب للواقع اليومي للنساء”.

ودعت الجمعيات في بلاغ مشترك ، “كل المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء إلى الانخراط والمساهمة في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق في كل الوضعيات والحالات وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام”.

وأكد المصدر ذاته على “المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور المغربي كأساس لكل مطالبها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، كما أكد على ضرورة “مرافقة كل إصلاح بأدوات كفيلة بتفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة”.

وتشمل لائحة الجمعيات المؤسسة للتنسيق، كلا من اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية.

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