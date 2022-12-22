تأسيس تنسيقية نسائية للمطالبة بـ”تغيير شامل” لمدونة الأسرة
أعلنت سبع جمعيات نسائية في المغرب عن تأسيس تنسيقية من أجل “التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، مشيرة إلى أنها مبادرة للمطالبة بتغيير القوانين “التمييزية” ووضع خطة عمل مشتركة للترافع وتقديم مقترحاتها بخصوص قانون أسري “يستجيب للواقع اليومي للنساء”.
ودعت الجمعيات في بلاغ مشترك ، “كل المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية للنساء إلى الانخراط والمساهمة في إرساء مجتمع مغربي يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق في كل الوضعيات والحالات وتفعيل هذا المبدأ في كافة القوانين وفي الفضاءين الخاص والعام”.
وأكد المصدر ذاته على “المرجعية الكونية لحقوق النساء المتضمنة في المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور المغربي كأساس لكل مطالبها من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، كما أكد على ضرورة “مرافقة كل إصلاح بأدوات كفيلة بتفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة”.
وتشمل لائحة الجمعيات المؤسسة للتنسيق، كلا من اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية.
16 تعليقات
هاد الجمعيات اللي خرجات على الاسرة المغربية . اطلوا علة المحاكم على نسبة الطلاق والتطليق وتسجيل الابناء مجهولي النسب شحال . هاد الجمعيات مخلصين من برا تحت لافتة حقوق الاسرة والمرأة والطفل …
حسبنا الله ونعم الوكيل. يلزمك وحي من الله اذا اردت تغيير أوامره
و قبل كل هذا يجيب تغيير الكثير ممن لا يستحقون مناصبهم
ستظلن تنبحن لتغيير شرع الله حتى ينقطع نفسكن وتخمدن ويبقى شرع الله سبحانه
لا حول و ل قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل يريدون تغيير شرع الله انهم الكفرة الفجرة
خرجتوا عالنساء فهاد البلاد حتى خرجتوهم للعرى والمنكر والزنى بحجة الحقوق
قال الملك : “لن أحرم ما أحل الله و لن أحل ما حرم الله في كتابه الكريم”
و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هذه القوانين يريدون بها إفساد المجتمع اكثر من ما هو عليه الان، ومحاصرة الرجل من كل النواحي حتى لا يتنفس ويبقى له وقتاً للتفكير في حقوقه التي يهضمونها له بالليل والنهار، يهضمونها للرجال وللنساء معاً، وللاسرة بصفة عامة..
الحق يؤخذ و لا يعطى
اللهم أنزل عليهم غضبك فقد دمروا الأسرة والعائلة المغربية بمباركة الغرب حسبي الله ونعم الوكيل.
وجب إلغاء مرونة الأسرة من أساسها وليس فقط تعديلها
مدونة الاسرة يجب أن ينظم لها استفتاء شامل أما ان يتحكم في مصير الأسر المغربية مجموعة من النساء يعشن بين الرباط والعواصم العالمية ولا يعرفن ما يجري في الاوساط الشعبية والنعظلة هو ان اغلبهن مطلقات .
لا نريد علاقات مع هذه الشرذمة الحاكمة المتغطرسة المستبدة يظنون أنفسهم أنهم الأقوى ومرضى بجنون العظمة .
اتقوا الله، فالإسلام أعطى لكل ذي حق حقه.
فديتنا الحنيف لم ولن يظلم أحدا.
اللهم ان هذا لمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم وانتم لاتعلمون لو كنا نحكم بالشريعة الإسلامية ماخرجن هؤلاء الفاسقات إلى الشارع اللواتي يطالبن بتبديل كلام الله والجن والإنس مااستطاعوا ان يؤثوا بمثله اوتبديله عاد هذو ليمايفرقوش،بين الالف والزرواطة للتنبيه لم تكن اي مدونة للاسرة في زمن الحسن الثاني الذي كان داءما يتفاذا مثل هذ الخزعبلات .والله يقول انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافضون صدق الله العضيم
قال تعالى في كتابه العزيز “يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره و لو كره الكافرون “