“جماهير المغرب “..وفي “الأسود” عمال نظافة أيضا
هبة بريس _ ع عياش
اما تصفيقات الجماهير فهي عفوية معبرة قالت بصوت واحد ..نحن المغاربة نعترف بالجميل ونصدح به علانية ونصفق له وإن اختلفت المراتب والرواتب .
تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو للجماهير المغربية وهي تحيي عمال نظافة في العاصمة الرباط.
الواقعة جرت اطوارها حينما كانت الجماهير المغربية تنتظر مرور حافلة المنتخب الوطني في شوارع الرباط، بعد عودتهم من المونديال في قطر
وفور مرور عامليْ نظافة في الشارع، شرعت الجماهير بتحيتهم تقديرا لهم وعرفانا بمجهوداتهم في الحفاظ على العاصمة الرباط نظيفة .
السلوك الذي تحدث عنه الجميع عكس الإعتراف الجماهيري بالعمل الشريف الذي تقدمه ايادي سخية تعطي ببدخ لتبدو لنا الحياة جميلة ..نعم انها ارواح تنسج بعرقها الطاهر ..فرسان بشرية اثرهم واضح في حياتنا جميعا ..
اما تصفيقات الجماهير فهي عفوية معبرة قالت بصوت واحد ..نحن المغاربة نعترف بالجميل ونصدح به علانية ونصفق له وإن اختلفت المراتب والرواتب .
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11 تعليقات
تحية احترام وتقدير لعمال النظافة يستاهلون كل خير
عمال النظافه يستحقون الشكر والتقدير والاحترام
لأنهم يبدلون جهدا كبيرا
هم يستحقون الاوسمة والتقدير والاحترام
يكفي ان تنظر الى شوارع العاصمة قمة النظافة … هذا دليل على مجهودات عمال النظافة فالتحية كل تحية لهم
كل الاحترام والتقدير لعمال النظافة بارك الله فيهم وجزااهم عنا كل خير اتمنى أن ينالوا مايستحقون من مستحقات مادية..
انهم عمال نظافه والليئه لهم منا نحن المواطنين كل الاحترام والتقدير فهم يشتغلون بشرف نشكرهم
انهم عمال نظافه والليئه لهم منا نحن المواطنين كل الاحترام والتقدير فهم يشتغلون بشرف نشكرهم
الحمد للله على المغرب ملكا وشعبا ومنتخبا نعمل في جد ونكمل بعضنا البعض وكفى بها نعمة
كل شيء جميل في هدا الاحتفال الاسطوري للمنتخب الوطني
عمال النضافة في المغرب
أرى العائلات المعربية تقدم لهم وجبت الافطار وهناك من يفطر اكتر من مرة تحياتي لكل مغربي حر يحب 🥰 لاخيه ما يحب لنفسه
واسال الله العون والسداد لكل الامة الاسلامية
لو لم يكن عمال النظافة لا كان العالم كله نفايات شكرا لكل رجل او امرأة تعمل في هذا الميدان تستحقون تكريما كبير 🇲🇦🇲🇦