“جماهير المغرب “..وفي “الأسود” عمال نظافة أيضا

2022-12-22 / 18:24
11
هبة بريس _ ع عياش

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو للجماهير المغربية وهي تحيي عمال نظافة في العاصمة الرباط.

الواقعة جرت اطوارها حينما كانت الجماهير المغربية تنتظر مرور حافلة المنتخب الوطني في شوارع الرباط، بعد عودتهم من المونديال في قطر

وفور مرور عامليْ نظافة في الشارع، شرعت الجماهير بتحيتهم تقديرا لهم وعرفانا بمجهوداتهم في الحفاظ على العاصمة الرباط نظيفة .

السلوك الذي تحدث عنه الجميع عكس الإعتراف الجماهيري بالعمل الشريف الذي تقدمه ايادي سخية تعطي ببدخ لتبدو لنا الحياة جميلة ..نعم انها ارواح تنسج بعرقها الطاهر ..فرسان بشرية اثرهم واضح في حياتنا جميعا ..

اما تصفيقات الجماهير فهي عفوية معبرة قالت بصوت واحد ..نحن المغاربة نعترف بالجميل ونصدح به علانية ونصفق له وإن اختلفت المراتب والرواتب .
.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق مهول في خزان للغاز بالمحمدية

حريق مهول في خزان للغاز بالمحمدية

2022-12-22 / 21:10
Photo of اعتقال شرطي اعتدى على رئيسه بالسلاح الوظيفي في مطار زاكورة

اعتقال شرطي اعتدى على رئيسه بالسلاح الوظيفي في مطار…

2022-12-22 / 20:50
Photo of تأسيس تنسيقية نسائية للمطالبة بـ”تغيير شامل” لمدونة الأسرة

تأسيس تنسيقية نسائية للمطالبة بـ”تغيير شامل” لمدونة الأسرة

2022-12-22 / 18:40
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 80 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 80 إصابة جديدة

2022-12-22 / 16:11
Photo of صاحب طاكسي بمراكش ينصب على “يوتوبر” عالمي معجب بالمغرب و الأخير ينشر الفضيحة

صاحب طاكسي بمراكش ينصب على “يوتوبر” عالمي معجب بالمغرب…

2022-12-22 / 16:08
Photo of الحموشي يرأس اجتماعا لتقييم الحصيلة السنوية للعمل الأمني

الحموشي يرأس اجتماعا لتقييم الحصيلة السنوية للعمل الأمني

2022-12-22 / 15:20
Photo of القطاع الفلاحي بجهة سوس بين شح المياه وأزمة التسويق

القطاع الفلاحي بجهة سوس بين شح المياه وأزمة التسويق

2022-12-22 / 14:10
Photo of الرصاص يلعلع بالجديدة لإيقاف شخص هدد مواطنين ب”كلب شرس”

الرصاص يلعلع بالجديدة لإيقاف شخص هدد مواطنين ب”كلب شرس”

2022-12-22 / 13:11
Photo of أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما أدوية مهربة تستعمل في الإجهاض

أمن الرباط يوقف شخصين بحوزتهما أدوية مهربة تستعمل في…

2022-12-22 / 12:22
Photo of الصويرة.. إيقاف 5 أشخاص وحجز 580كلغ من مخدر الشيرا

الصويرة.. إيقاف 5 أشخاص وحجز 580كلغ من مخدر الشيرا

2022-12-22 / 11:14

‫11 تعليقات

  2. عمال النظافه يستحقون الشكر والتقدير والاحترام
    لأنهم يبدلون جهدا كبيرا

  4. يكفي ان تنظر الى شوارع العاصمة قمة النظافة … هذا دليل على مجهودات عمال النظافة فالتحية كل تحية لهم

  5. كل الاحترام والتقدير لعمال النظافة بارك الله فيهم وجزااهم عنا كل خير اتمنى أن ينالوا مايستحقون من مستحقات مادية..

  6. انهم عمال نظافه والليئه لهم منا نحن المواطنين كل الاحترام والتقدير فهم يشتغلون بشرف نشكرهم

  7. انهم عمال نظافه والليئه لهم منا نحن المواطنين كل الاحترام والتقدير فهم يشتغلون بشرف نشكرهم

  8. الحمد للله على المغرب ملكا وشعبا ومنتخبا نعمل في جد ونكمل بعضنا البعض وكفى بها نعمة

  10. عمال النضافة في المغرب
    أرى العائلات المعربية تقدم لهم وجبت الافطار وهناك من يفطر اكتر من مرة تحياتي لكل مغربي حر يحب 🥰 لاخيه ما يحب لنفسه
    واسال الله العون والسداد لكل الامة الاسلامية

  11. لو لم يكن عمال النظافة لا كان العالم كله نفايات شكرا لكل رجل او امرأة تعمل في هذا الميدان تستحقون تكريما كبير 🇲🇦🇲🇦

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق