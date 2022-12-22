“جماهير المغرب “..وفي “الأسود” عمال نظافة أيضا

هبة بريس _ ع عياش

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو للجماهير المغربية وهي تحيي عمال نظافة في العاصمة الرباط.

الواقعة جرت اطوارها حينما كانت الجماهير المغربية تنتظر مرور حافلة المنتخب الوطني في شوارع الرباط، بعد عودتهم من المونديال في قطر

وفور مرور عامليْ نظافة في الشارع، شرعت الجماهير بتحيتهم تقديرا لهم وعرفانا بمجهوداتهم في الحفاظ على العاصمة الرباط نظيفة .

السلوك الذي تحدث عنه الجميع عكس الإعتراف الجماهيري بالعمل الشريف الذي تقدمه ايادي سخية تعطي ببدخ لتبدو لنا الحياة جميلة ..نعم انها ارواح تنسج بعرقها الطاهر ..فرسان بشرية اثرهم واضح في حياتنا جميعا ..

اما تصفيقات الجماهير فهي عفوية معبرة قالت بصوت واحد ..نحن المغاربة نعترف بالجميل ونصدح به علانية ونصفق له وإن اختلفت المراتب والرواتب .

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