باستثناء 5.. بنزيما يلغي متابعة لاعبي فرنسا على إنستغرام

هبة بريس - وكالات

ألغى الفرنسي كريم بنزيما متابعة بعض لاعبي المنتخب الفرنسي من حسابه على تطبيق “إنستغرام” باستثناء 5 لاعبين، لكنه أعاد متابعة زميله في ريال مدريد أوريلين تشواميني.

وأعلن بنزيما الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، العام 2022، اعتزاله دوليًا بعد يوم واحدة من هزيمة منتخب فرنسا في نهائي مونديال 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2 إثر التعادل 3-3 بين الفريقين عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي

ويزعم العديد من الصحفيين وكذلك موقع “fr.besoccer” أن إصابة بنزيما في الفخذ لم تكن السبب الأساس في رحيله عن تشكيلة فرنسا عشية انطلاق المونديال، بما في ذلك الصحفي رومان مولينا.

وقال مولينا إن رحيل بنزيما عن تشكيلة “الديوك” كان مطلوبًا من قبل العديد من اللاعبين الكبار في الفريق بما في ذلك أنطوان غريزمان، والقائد هوغو لوريس.

وفي رد فعل منه ألغى مهاجم ريال مدريد متابعة زملائه في المنتخب الفرنسي وأبقى على 5 لاعبين فقط، هم: إدواردو كامافينغا، وماركوس تورام، ورافائيل فاران، وبريسنيل كيمبيمبي، وكيليان مبابي، وقد ألغى تشواميني ثم أعاد متابعته من جديد.

لكن من الممكن أن يكون ذلك خطأ غير مقصود من بنزيما أو الفريق القائم على إدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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